Sanità: Speranza, garantire assistenza anche in ultimi giorni di vita delle persone

- La civiltà di una comunità si misura anche da come si assiste ogni persona negli ultimi giorni della sua vita: per questo abbiamo istituito la scuola di specializzazione in cure palliative e migliorato l’accreditamento delle reti per la terapia del dolore, anche pediatriche. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. "Oggi è la Giornata del Sollievo. Dobbiamo continuare a lavorare per garantire a tutti il massimo sostegno nel momento più difficile", aggiunge il ministro. (Rin)