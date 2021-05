Cipro: oggi urne aperte per le elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urne aperte oggi a Cipro per le elezioni parlamentari. I seggi elettorali sono aperti dalle 7 del mattino e chiuderanno alle 18 per permettere ai cittadini ciprioti di eleggere 56 degli 80 membri del Parlamento di Nicosia, che, di fatto, è costituito da decenni da tale numero di seggi perché i 24 posti riservati agli esponenti turco-ciprioti non sono occupati. Le autorità elettorali hanno ricevuto 600 mila schede elettorali, che saranno distribuite nei 1.176 seggi aperti nell'isola, mentre altre 6.000 saranno inviate all'estero. Gli elettori che si recheranno alle urne saranno tenuti a rispettare le misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19, come l’uso di mascherina e il distanziamento interpersonale e dovranno effettuare un test prima dell’ingresso. I membri della comunità di Cipro Nord, che si recheranno nella zona greco-cipriota dell’isola per votare, dovranno effettuare un test molecolare per il rientro nell’area turco-cipriota. Ci sono 658 candidati alle elezioni, di cui sette candidati indipendenti e gli altri in corsa nella fila dei 15 partiti politici che si sono registrati. Tra i candidati, infine, ci sono 160 donne, pari al 24,31 per cento dei membri; mentre nelle elezioni del 2016 i candidati erano 493 e includevano 108 donne, ossia il 21,9 per cento dei parlamentari. Dalla mezzanotte di venerdì è scattato il silenzio elettorale con sanzioni fino a 5.000 euro per eventuali violazioni. (segue) (Gra)