Cipro: oggi urne aperte per le elezioni parlamentari (2)

- Secondo quanto emerge dall'ultimo sondaggio effettuato dal portale d'informazione "Politico.eu", il partito cipriota Raggruppamento democratico (Disy) è il gruppo politico favorito corsa alle elezioni parlamentari con il 26 per cento dei consensi. Si tratta del partito di centro destra da cui proviene il presidente Nikos Anastasiades, che già nel Parlamento uscente conta il maggior numero di seggi (18). Al secondo posto dovrebbe collocarsi il Partito progressista dei lavoratori (Akel) con 24 per cento di consensi, seguito al terzo dal Partito Democratico (Diko) con il 12 per cento. Il partito politico di estrema destra Fronte popolare nazionale (Elam), invece, dovrebbe ottenere circa il 7 per cento dei consensi tra gli elettori ciprioti, con una tendenza in crescita che gli permetterebbe di entrare per la seconda volta in Parlamento. Il partito centrista Allineamento democratico sarebbe l'ultimo a superare la soglia di sbarramento per l'ingresso nell'organismo legislativo di Nicosia con il 4 per cento dei voti. (segue) (Gra)