Cipro: oggi urne aperte per le elezioni parlamentari (3)

- Un totale di 557.589 cittadini ciprioti si sono registrati ai seggi elettorali, per esprimere il voto in occasione delle elezioni parlamentari. Il capo dell’Ufficio elettorale Costas Constantinou ha esortato i cittadini a votare, sottolineando che “l'astensione equivale ad evitare di assumersi la responsabilità e di assegnare questo diritto a coloro che andranno alle urne”. Nelle ultime elezioni del 2016, infatti, si è registrato un record del 33,3 per cento di assenteismo, e le autorità elettorali temono che il problema si possa presentare anche quest’anno. Al momento sono 557.589 persone si sono registrate per votare, che è "il più grande elettorato che abbiamo mai avuto, nelle elezioni nazionali", ha detto Constantinou. Il 14,73 per cento dei votanti ha meno di 30 anni, e la circoscrizione con più elettori è Nicosia con 196.194 cittadini registrati, seguita da Limassol con 115.002 elettori, Famagosta con 114.194, Larnaca con 58.333, Paphos con 45.050, e Kyrenia con 28.816 elettori. (Gra)