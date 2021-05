Business news: Cina-Italia, oltre 300 imprese partecipano al webinar sul settore della moda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto il webinar “Cina: scenario e prospettive per le imprese italiane del settore moda”, organizzato dall’ambasciata d’Italia a Pechino, Confindustria e Camera di commercio Italiana in Cina con il sostegno di Agenzia Ice. Lo rende noto la sede diplomatica italiana. L’evento online era orientato a illustrare le opportunità e le sfide del mercato cinese per le aziende del settore moda. I discorsi iniziali sono stati affidati all’ambasciatore d’Italia in Cina, Luca Ferrari, al presidente di Ice Carlo Ferro, alla vice presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria, Barbara Beltrame Giacomello, e al presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa. Durante il webinar, cui hanno partecipato oltre 300 aziende italiane del settore, sono stati illustrati i canali e le modalità di accesso al mercato cinese, evidenziando altresì i rischi e benefici degli accessi diretto e indiretto, nonché della distribuzione fisica e di quella online. (Cip)