Business news: Algeria, dopo due anni di fermo impianto Renault di Orano riprende attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stabilimento Renault Algerie, nella regione di Orano, nell'ovest del Paese, ha gradualmente ripreso le sue attività, dopo un fermo durato quasi due anni. La ripresa delle attività, avviene dopo la decisione del governo algerino di autorizzare lo svincolo dello sdoganamento dei kit Skd (semi knocked-down) per l'assemblaggio dei veicoli, che erano bloccati nel porto di Orano. L'amministratore delegato del gruppo Renault Algerie, André Abboud, ha dichiarato lo scorso 24 maggio al quotidiano “Le Soir d'Algerie”, che "si tratta di una ripresa parziale e momentanea dell'attività dello stabilimento. Le attività dureranno circa cinque mesi, il tempo per completare l'assemblaggio dei 4.600 veicoli coinvolti in questa operazione”. Abboud ha rivelato che la riapertura dello stabilimento è iniziata ai primi di maggio e si sta svolgendo secondo un piano di “ramp-up” che consentirà, da un lato, al personale di reinserirsi efficacemente con le molteplici operazioni inerenti al processo di assemblaggio e, dall'altro, un rilancio graduale e controllato dell'infrastruttura tecnica dell'impianto. L’amministratore delegato di Renault Algerie ha dichiarato che il mese di aprile è stato dedicato all'organizzazione di cicli di sviluppo e formazione per un ristretto gruppo 280 operai, rispetto ai 1.200 lavoratori che compongono l’organico dell’impianto. Per quanto riguarda il futuro dello stabilimento produttivo di Renault Algerie, André Abboud ha dichiarato: "Abbiamo già ottenuto l'approvazione definitiva dell'impianto e dobbiamo ottemperare ai nuovi requisiti previsti dalle normative in materia di produzione automobilistica. Siamo in attesa dell'implementazione del periodo di transizione previsto dalle nuove discipline al fine di garantire la sostenibilità dell'attività”. Quanto alla possibilità di produrre in Algeria veicoli elettrici Abboud ha ricordato che "Renault ha una lunga esperienza in questo campo e dobbiamo, se necessario, prepararci per una tale eventualità”. (Ala)