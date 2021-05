Business news: Algeria, solo il 2 per dei commercianti ha terminali di pagamento elettronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione dell'economia e del settore finanziario in Algeria stenta a decollare. E’ quanto denuncia il quotidiano algerino “El Watan”, legato all’opposizione, valutando che i passi fin qui compiuti dal governo in questo settore sono modesti. Secondo l'ultimo rapporto dell'Electronic Monetary Interest Group (Gie), la crescita dei terminali di pagamento elettronici (Pos) è marginale rispetto al numero di esercenti, mentre si registra un significativo incremento in termini di transazioni online e dei pagamenti elettronici. L'anno 2020 e il primo trimestre dell'anno in corso hanno visto un forte aumento di queste operazioni, sia in numero che in importo. Un'evoluzione spinta dalla pandemia che ha portato i consumatori a cambiare il modo in cui acquistano e pagano. Tuttavia, i mezzi appaiono ancora insufficienti. L'installazione di Pos è aumentata di quasi il 30 per cento in un anno alla fine del primo trimestre, ma l’incidenza rispetto alla densità del tessuto economico nazionale resta bassa. Su più di due milioni di commercianti iscritti al Centro nazionale del registro delle imprese (Cnrc) algerino lo scorso febbraio, risultano solo 38.144 terminali di pagamento elettronico. Un dato in evoluzione rispetto allo scorso anno (29.469 terminali) con 8.675 nuovi apparecchi, ma assai ridotto rispetto al numero di esercenti: solo il 2 per cento delle imprese registrate nel Cnrc possiede un Pos. Ciononostante, le transazioni hanno registrato una forte crescita nel 2020 e durante il primo trimestre del 2021. Più di 483.801 operazioni sono state effettuate dai terminali di pagamento elettronici nei primi tre mesi del 2021, per un totale di 3.165 miliardi di dinari algerini (circa 19 milioni di euro). In un anno l'evoluzione è stata del +384,34 per cento, mentre la crescita è stata del +247,80 per cento per quanto riguarda le transazioni online per un importo di oltre 5 miliardi di dinari (31 milioni di euro) con un aumento delle carte interbancarie a oltre 10,7 milioni di tessere. (Ala)