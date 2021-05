Business news: Oman, siglato accordo con la Turchia per attirare investimenti a Duqm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Oman ha siglato il 24 maggio un accordo con una delegazione commerciale turca per attirare investimenti dalla Turchia nella Zona economica di Duqm, nel quadro di un generale rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. La delegazione commerciale turca, giunta su invito del ministero del Commercio e dell’Industria omanita, è giunta per discutere di collaborazione commerciale e in materia di investimenti tra i due Paesi, oltre che per tenere incontri con funzionari di diversi settori. Secondo il quotidiano “Atheer”, la visita ha visto la sigla di un accordo preliminare per un progetto di investimento volto a riprodurre il modello della zona industriale turca di Gebze a Duqm. (Res)