Business news: Libano, ristrutturazione debito banche potrebbe costare 134 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ristrutturazione del debito delle banche del Libano potrebbe costare dal 30 al 134 per cento del prodotto interno lordo (Pil) del Paese per il 2021. Lo afferma un rapporto dell’agenzia di rating Standard and Poor’s. “Il maggior ostacolo alla ristrutturazione sembra essere il fatto che il Libano attualmente sia amministrato da un governo uscente, che non ha l’autorità per concordare termini con i creditori”, afferma il rapporto. Tuttavia, se anche le banche dovessero essere in grado di ristrutturare i loro debiti, i soli finanziamenti esterni sarebbero insufficienti ad assorbire il costo dell’operazione: molto probabilmente gli istituti saranno costretti a ridurre i tassi di interesse o convertire i depositi in azioni, afferma il rapporto. (Res)