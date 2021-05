Business news: Italia-Ciad, Di Maio annuncia prossima apertura ambasciata a N’Djamena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia aprirà “a breve” una nuova sede diplomatica in Ciad. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla Conferenza per il 58mo anniversario dell'istituzione dell'Unione africana presso la Camera dei deputati. “In Italia c’è una crescente attenzione istituzionale all’Africa, come dimostra l’intensificarsi delle missioni governative: ad esempio, la prossima settimana sarò in Niger. In Africa oggi possiamo contare su 35 sedi diplomatiche e consolari, nove istituti italiani di cultura, nove uffici dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e 11 della rete dell’Agenzia Ice. Si tratta di una rete che si è andata arricchendo con l’istituzione di una rappresentanza permanente italiana presso l’Unione africana – l’unica di un Paese Ue – e con la recente apertura delle ambasciate in Guinea, Niger, Burkina Faso e Mali”, ha ricordato Di Maio. “Con le sue tumultuose dinamiche politiche, economiche e demografiche, il futuro del continente africano diventa per noi e per il mondo intero sempre più rilevante. L’Africa aspira ad accrescere la democrazia, il livello di vita, l’integrazione e la responsabilità diretta nell’affrontare i problemi africani. Si tratta di tendenze positive che dobbiamo incoraggiare e sostenere, restano però le molte crisi, la diffusa fragilità statuale, il commercio interafricano che rappresenta ancora la parte minima del totale, le perduranti sacche di povertà che sono fonte di migrazioni irregolari, criminalità e terrorismo. Inoltre – ha sottolineato il ministro – entro il 2050 la popolazione raddoppierà, e questa è un’opportunità ma anche una sfida. Sarà fondamentale il ruolo che tutti gli attori possono svolgere nel far crescere il nuovo partenariato Italia-Africa”, ha aggiunto. (Res)