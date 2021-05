Business news: Mali, mediatore Cedeao arrivato a Bamako, colloqui con golpisti e autorità in arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mediatore della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) in Mali, l'ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, è arrivato a Bamako per cercare di mediare nella crisi provocata dal nuovo colpo di Stato a Bamako, culminato con l'arresto e la deportazione del presidente della Transizione, Bah N'Daw, e del premier ad interim Moctar Ouane. Al suo arrivo nella capitale maliana, secondo quanto riferiscono fonti citate dall'emittente "Rfi", Jonathan ha incontrato i militai golpisti guidati dal colonnello Assimi Goita, attuale vicepresidente e considerato la mente del golpe che nell'agosto 2020 portò alla destituzione del presidente Ibrahim Boubacar Keita. Nel corso dei colloqui, stando alle stesse fonti, Jonathan ha chiaramente menzionato la possibilità da parte della Cedeao di imporre sanzioni contro i militari golpisti durante un imminente vertice straordinario dell'organizzazione regionale. Un nuovo incontro è previsto per la giornata di oggi tra la delegazione Cedeao e N'Daw e Ouane, che da lunedì sera sono detenuti dai golpisti nella base militare di Kati, la stessa da cui partì il colpo di Stato dell'agosto 2020 e considerata il quartier generale dei golpisti. Sarà importante capire se il presidente Bah N'Daw intende restare al potere o meno e la sua posizione sarà decisiva per il proseguimento dei colloqui con i militari e per una via d'uscita dalla crisi. (Res)