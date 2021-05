Covid: Fedriga (Regioni), soddisfatto per adozione linee guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono decisamente soddisfatto per il risultato raggiunto con l’adozione - nell’ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza - delle ‘Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali’ elaborate ed approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”. Lo dichiara il presidente della Conferenza della Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. “Ancora una volta abbiamo dimostrato come sia fondamentale nel confronto fra lo Stato e le Regioni un approccio fondato sulla collaborazione istituzionale", aggiunge. (segue) (Com)