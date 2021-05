Business news: Macao, vendite al dettaglio in aumento del 68 per cento nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle vendite al dettaglio di Macao per il primo trimestre del 2021 è stato pari a 18,75 miliardi di pataca (circa 2,35 miliardi di dollari), con un aumento del 68 per cento su base annua. Lo ha fatto sapere il dipartimento di Statistica (Dsec) della Regione amministrativa speciale (Ras) di Macao. Come rivela il rapporto, tra le principali attività di commercio al dettaglio, sono aumentati i valori di vendita di apparecchiature di comunicazione, pelletteria e gioielli rispettivamente del 182,4 per cento, del 150,5 per cento e del 123,4 per cento su base annua, mentre il valore delle vendite dei supermercati è diminuito del 17,9 per cento. Il valore delle vendite al dettaglio nel primo trimestre del 2021 è aumentato del 3,1 per cento rispetto alla cifra rivista di 18,19 miliardi di pataca nel quarto trimestre del 2020. (Cip)