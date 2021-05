Business news: la società cinese Ke Holdings nega di essere oggetto di un'indagine antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale piattaforma integrata per transazioni e servizi immobiliari in Cina, la società Ke Holdings, affiliata alla multinazionale Tencent, nega di essere "oggetto di indagini" da parte dell'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato cinese. Lo si apprende da un comunicato diffuso il 25 maggio, dalla stessa società, che bolla come “false” le notizie apparse nelle ultime ore sulla stampa internazionale. Secondo queste ultime Ke Holdings, che ha nominato Peng Yongdong come nuovo direttore esecutivo dopo la scomparsa del suo fondatore Zuo Hui la scorsa settimana, è oggetto di un'indagine antitrust intrapresa dall'Autorità di regolamentazione del mercato cinese per sospette pratiche anticoncorrenziali. Secondo il quotidiano "Economic Times", Ke Holdings, che gestisce le piattaforme immobiliari cinesi Lianjia e Beike, insieme ad altre società del web, avrebbe ricevuto il mese scorso un avvertimento dall'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato contro qualsiasi abuso di posizione dominante e sarebbe stata invitata a condurre delle verifiche. Dopo la notizia diffusa dai media, le azioni quotate a New York della società cinese sono diminuite di circa il 10 per cento nel trading pre-mercato. (Cip)