Business news: Goldman Sachs ottiene via libera per joint-venture con banca cinese Icbc

- La banca di investimento statunitense Goldman Sachs ha ottenuto l'approvazione iniziale dalle autorità di regolamentazione cinesi per una joint-venture di gestione patrimoniale con la Banca industriale e commerciale Cinese (Icbc), uno dei più grandi istituti finanziari cinesi. Lo ha riferito il quotidiano "Financial Times", secondo cui Goldman Sachs deterrà una quota del 51 per cento nell'impresa. Goldman ha fatto sapere che l'accordo ha avuto l'approvazione preliminare della Commissione di regolamentazione bancaria cinese (Cbirc). "Il settore della gestione patrimoniale in Cina è cresciuto grazie all'aumento della ricchezza delle famiglie e alla riforma del mercato finanziario", ha affermato Tuan Lam, capo del settore clienti per l'Asia-Pacifico, Giappone escluso, di Goldman Sachs. (Cip)