Business news: Arabia Saudita, primo trimestre profitti compagnie quotate a 24,2 miliardi di euro

- I profitti delle compagnie quotate alla Borsa saudita (Tadawul) hanno registrato, nel primo trimestre di quest’anno, un aumento del 47 per cento su base annua, raggiungendo i 110,7 miliardi di rial (24,2 miliardi di euro) contro i 75,2 miliardi di rial (16,4 miliardi di euro) dell’anno scorso. Secondo un rapporto pubblicato dal quotidiano economico saudita “Al Eqtisadiya”, l’aumento è stato dovuto in primo luogo agli elevati profitti realizzati dal settore energetico e bancario. Nei primi tre mesi del 2021 i profitti sono cresciuti per il terzo trimestre consecutivo, a prosecuzione della ripresa avviata con il miglioramento della situazione epidemiologica. In particolare la compagnia petrolifera Aramco ha realizzato i profitti più elevati da sette mesi a questa parte, con 81,44 miliardi di rial (17,8 miliardi di euro). (Res)