Business news: Emirati, nel primo trimestre in aumento prezzi immobili a Dubai

- I prezzi di appartamenti e ville a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, hanno ripreso a crescere nel primo trimestre di quest’anno, segnando una prima ripresa del mercato immobiliare nel quadro di un generale miglioramento dell’economia. È quanto emerge da un rapporto della compagnia emiratina Asteco. Su base trimestrale, i prezzi degli appartamenti sono aumentati del 3 per cento e quelli delle ville del 6 per cento, afferma il rapporto, a fronte di un calo del 2 per cento e di un aumento del 3 per cento – rispettivamente – su base annua. “Il settore delle ville ha registrato un vistoso aumento”, ha sottolineato Asteco. (Res)