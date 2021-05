Business news: Turchia, ministro Energia, presto “buone notizie” da esplorazioni nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esplorazioni che la Turchia sta attualmente svolgendo nel Mar Nero potrebbero dare presto “buone notizie”. Lo ha detto il ministro dell’Energia turco, Fatih Donmez, in un’intervista all’emittente “A Haber”. “Aspettiamo giugno per ulteriori nuove. A giugno saranno completati i lavori”, ha proseguito il ministro. La Turchia condurrà nuove perforazioni anche nel Mediterraneo orientale, là dove vedrà segni della presenza di gas naturale, ha detto Donmez, aggiungendo: “Pensiamo che ci sia potenziale nei pozzi che abbiamo perforato”. Lo scorso agosto 2020, la Turchia ha annunciato la scoperta di un maxi-giacimento di gas naturale nel Mar Nero, circa 185 chilometri a nord della costa turca, con riserve stimate a 405 miliardi di metri cubi di gas nel pozzo Tuna-1. Mentre sono in corso studi per avviare l’estrazione del gas, il Paese conta di avviare lo sfruttamento del giacimento a partire dal 2023. (Res)