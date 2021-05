Business news: Oman, ad aprile inflazione annua all’1,59 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Oman ha registrato, lo scorso mese di aprile, un tasso di inflazione annua dell’1,59 per cento, trainato soprattutto dall’aumento del prezzo dei trasporti (6,46 per cento) e del tabacco (4,07 per cento). È quanto emerge da dati ufficiali, pubblicati dal Centro per le statistiche e l’informazione omanita. Il sultanato ha inoltre assistito a un aumento di prezzi del 3,18 per cento nel settore “merci e servizi” e dell’1,94 per cento nel settore dell’intrattenimento, a fronte di un lieve calo, rispettivamente dello 0,29 e dello 0,07 per cento, nei settori “ristoranti e alberghi” e “comunicazioni”. (Res)