Business news: Arabia Saudita, ministro Finanze, da privatizzazioni 55 miliardi di dollari in quattro anni

- L’Arabia Saudita raccoglierà almeno 55 miliardi di dollari, nel quadro di un programma di privatizzazioni condotto durante i prossimi quattro anni. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze di Riad, Mohammed al Jadaan, in un’intervista al quotidiano britannico “The Financial Times”. Scopo del programma, che coinvolgerà 160 progetti in 16 settori diversi, è rafforzare le entrate statali e ridurre il deficit di bilancio. La vendita di azioni dovrebbe fruttare almeno 38 miliardi di dollari, secondo il ministro, mentre il partenariato con il settore privato dovrebbe permettere di guadagnare 16,5 miliardi di dollari. Tra gli asset pubblici che saranno ceduti in tutto o in parte figurano alberghi di proprietà statale, edifici di radio e televisione e impianti di desalinizzazione dell’acqua. (Res)