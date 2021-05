Business news: Egitto, Banca centrale emette obbligazioni per 13,5 miliardi di sterline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale egiziana ha emesso il 25 maggio buoni del tesoro per un totale di 13,5 miliardi di sterline (circa 702 milioni di euro), in coordinamento con il ministero delle Finanze, per colmare il deficit di bilancio. È quanto emerge dai dati pubblicati sul sito internet della banca. L'emissione consiste in tre offerte distinte: la prima ammonta a 6,5 miliardi di sterline (circa 338 milioni di euro) per un periodo di tre anni, il valore della seconda offerta è di 6,5 miliardi di sterline con scadenza a sette anni, mentre il valore della terza offerta è di 500 milioni di sterline (circa 26 milioni di euro) con scadenza a 15 anni. (Cae)