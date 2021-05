Business news: Libia, Gazprom aumenterà produzione a 62 mila barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gazprom ha ripreso la produzione di petrolio in Libia nell'ambito della joint venture con la tedesca Wintershall Dea e aumenterà il proprio output del 44 per cento nel corso dell'anno. Secondo quanto riferito dall'amministratore delegato di Gazprom Ep International, Sergej Tumanov, in un'intervista alla rivista aziendale della società russa, Gazprom aumenterà la produzione nel Paese nordafricano da 43 a 62 mila barili al giorno nel 2021. "Lo scorso autunno, dopo dieci mesi di interruzione a causa di una forza maggiore annunciata in Libia, la produzione di petrolio è stata ripresa con successo nel nostro asset libico. Il lavoro nei porti, nei terminali di esportazione e negli impianti di produzione ha iniziato a riprendersi gradualmente nel Paese della nostra joint venture con Wintershall Dea-Wintershall Aktiengesellschaft (Wiag) abbiamo portato a termine un'importante pietra miliare in Libia: abbiamo trasferito le funzioni di operatore dello sviluppo dei campi nel bacino della Sirte nelle aree 91 e 107 a una joint venture di nuova costituzione con la National Oil Corporation libica che si chiama Sarir Oil Operations Bv", ha affermato Tumanov. L’azienda russa, secondo quanto riferito dal dirigente, potrebbe prendere una decisione simile sui campi in Algeria entro la fine dell’anno corrente e consentirne la possibile messa in servizio nel 2025. (Rum)