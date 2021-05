Business news: conflitto Tigrè, Usa impongono restrizioni ai visti per funzionari etiopi ed eritrei accusati di atrocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni ai visti per i funzionari etiopi ed eritrei accusati di aver commesso atrocità nella regione del Tigrè. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sottolineando che è necessaria un'azione internazionale per aiutare a risolvere la crisi e affermando che le persone coinvolte non hanno intrapreso passi significativi per porre fine alle ostilità. Oltre alle restrizioni ai visti, le sanzioni includono limiti all'assistenza economica e umanitaria in settori come la salute, l'alimentazione e l'istruzione. "Le persone nel Tigrè continuano a subire violazioni dei diritti umani, abusi e atrocità, e gli aiuti umanitari urgentemente necessari vengono bloccati dalle forze armate etiopi ed eritree e da altri attori armati", ha detto Blinken in una dichiarazione, precisando che le restrizioni sono rivolte a funzionari del governo etiope o eritreo attuali o precedenti, membri delle forze di sicurezza o altri individui - compresi i leader delle forze regionali e irregolari dell'Amhara e i membri del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) - responsabili o complici nel minare la risoluzione della crisi nel Tigrè. "Nonostante il significativo impegno diplomatico, le parti in conflitto nel Tigrè non hanno compiuto passi significativi per porre fine alle ostilità o perseguire una risoluzione pacifica della crisi politica", ha aggiunto. Migliaia di persone sono state uccise e altre centinaia di migliaia sono state costrette a lasciare le loro case nella regione del Tigrè da novembre, quando il primo ministro Abiy Ahmed ha lanciato un'offensiva per disarmare i leader del Tplf. (Nys)