Business news: Sudan-Etiopia, Emirati ritirano iniziativa per risolvere disputa sul confine

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno ritirato la propria iniziativa per risolvere la disputa sul confine tra Sudan ed Etiopia. Lo riferiscono fonti del Consiglio sovrano citate dal quotidiano emiratino "Asharq", secondo cui in una lettera inviata le autorità di Abu Dhabi hanno ufficialmente informato il governo del Sudan del ritiro della sua iniziativa per risolvere la controversia affermando che "gli Emirati Arabi Uniti hanno ribadito il loro rispetto per la posizione del Sudan" sulla necessità di posizionare prima i contrassegni di confine. Nelle scorse settimane gli Emirati avevano proposto di istituire programmi agricoli nell'area contesa di al Fashaqa, nello Stato di Gadaref, e di assegnare il 25 per cento dei terreni agli agricoltori etiopi. Il ministro delle Finanze del Sudan, Girbil Ibrahim, ha recentemente dichiarato al quotidiano "Sudan Tribune" che il Paese del Golfo aveva proposto di investire 8 miliardi di dollari nel progetto, tuttavia il capo del Consiglio sovrano Abdel Fatah al Burhan si è recato di recente ad Abu Dhabi per informare la leadership emiratina della richiesta del Sudan di delimitare il confine prima di qualsiasi progetto o presenza di manodopera etiope nell'area. (Res)