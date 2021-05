Business news: due appuntamenti con la Aiib sulle opportunità d’impresa in Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e la Confindustria, in collaborazione con la Banca asiatica d’investimento per le infrastrutture (Aiib), hanno organizzato due eventi, entrambi gratuiti, sulle opportunità per le imprese italiane ed europee in Asia. Il primo appuntamento, il 28 maggio alle 9.30 sulla piattaforma Zoom, si intitola “La Aiib e l’Italia - Il sistema di procurement della Aib”. Il programma prevede un’introduzione di Giovanni Rocca, coordinatore del gruppo di lavoro cooperazione internazionale allo sviluppo di Confindustria, interventi di Fabrizio Costa e Giacomo Ottolini, rispettivamente membro del board e senior procurement consultant di Aiib, e una conclusione di Roberto Lovato, dirigente dell’ufficio Partenariato e organizzazioni internazionali dell’Ice. Il secondo appuntamento, dal titolo “La Aiib e l’Europa - Aiib-Euccc Business Engagement Seminar”, in collaborazione con la Camera di commercio dell’Unione europea in Cina (Euccc), si terrà il 3 giugno dalle 9, avrà come relatori Danny Alexander, vicepresidente di Aiib, e Jorg Wuttke, presidente di Euccc. Le adesioni dovranno essere inviate entro le 18 del 27 maggio (https://aiib.zoom.us/meeting/register/tJElduqrrjItGNwgYSWFOVtz-lppnDJBmh3a). (Res)