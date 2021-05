Business news: Turkmenistan propone strategia Onu per lo sviluppo di fonti a basse emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Turkmenistan si è proposto di sviluppare una strategia delle Nazioni Unite per lo sviluppo di fonti di energia a basse emissioni, in particolare attraverso una “road map” internazionale per lo sfruttamento del potenziale dell’idrogeno. Lo scrive l’Agenzia di stampa statale del Turkmenistan (Tdh), secondo cui la proposta è stata avanzata dal presidente Gurbanguly Berdimuhamedov durante una tavola rotonda online sulla sostenibilità delle industrie estrattive organizzata dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Nell’occasione, il leader turkmeno ha dichiarato la disponibilità del suo Paese a discutere strumenti e criteri per l’attuazione di nuove strategie nel prossimo futuro. Attualmente il governo turkmeno, con il sostegno del Programma per l’ambiente (Unep) e del Programma di sviluppo (Undp) dell’Onu, sta lavorando sulla Quarta comunicazione nazionale sul cambiamento climatico e sulla Prima comunicazione biennale: entrambi i documenti dovrebbero essere presentati al segretariato generale Onu a inizio 2023. (Res)