Business news: Iraq, Dhi Qar, autorizzati 219 progetti di investimento in sei mesi

- La Commissione per gli investimenti del governatorato di Dhi Qar, in Iraq, ha concesso nell’arco di sei mesi licenze per 219 nuovi progetti nella provincia, e sono in tutto 400 gli investitori attivi sul posto, impegnati in non meno di 272 progetti diversi. Lo ha annunciato il presidente della Commissione, Abdulhamid al Hassouna, citato dall'agenzia di stampa irachena "Ina". Il valore finanziario degli ultimi progetti autorizzati raggiunge i 1.000 miliardi e 200 milioni di dinari iracheni (560,4 milioni di euro), ha aggiunto il funzionario, secondo cui l’obiettivo della commissione è continuare ad attirare investitori nonostante la pandemia di Covid-19 e la chiusura di frontiere e valichi di confine. (Res)