Egitto: Al Sisi discute con esponenti del governo strategia per aumentare impianti di dissalazione

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fatah al Sisi ha discusso in un incontro con il premier Mustafa Madbouly e ad altri membri del gabinetto di governo la futura strategia del governo per aumentare il numero degli impianti di dissalazione dell'acqua di mare, nel Paese al fine di sopperire alle carenze idriche del Paese. Lo ha annunciato in un comunicato il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Durante il colloquio Al Sisi ha esaminato la situazione degli impianti attualmente esistenti, in fase di realizzazione e ancora da costruire. In particolare, durante l’incontro il presidente e i membri del governo presenti hanno discusso i progetti di impianti di dissalazione da realizzare sulle coste del Mar Rosso che saranno alimentati con energie rinnovabili. L'incontro tra Al Sisi e i membri del governo coincide con le voci, negate dall’Etiopia, dell’avvio della seconda fase del riempimento da parte di Addis Abeba della Grande diga della rinascita (Gerd) sul Nilo Azzurro.(Cae)