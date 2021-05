Roma: manifestazione Casapound in piazza, "in migliaia nel nome d’Italia per tornare potenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Migliaia di persone che cantano l’inno nazionale mentre sventolano i tricolori e le bandiere del movimento": ha avuto luogo oggi pomeriggio la manifestazione nazionale di Casapound Italia in piazza Santi Apostoli. "Una manifestazione statica - si legge in una nota - che si è svolta in un clima pacifico, nonostante le tensioni che il mondo politico della sinistra parlamentare e antagonista ha tentato di sollevare nei giorni scorsi". "Abbiamo voluto dare un segnale in un momento in cui i destini della nostra nazione sono appesi a un filo: soccombere, aspettando che un’illusoria salvezza arrivi dall’esterno, dalla fantomatica Europa, o reagire, riprendendo in mano le redini del proprio futuro e tornare Potenza- afferma un portavoce di Casapound Italia - nel corso della storia, la nostra nazione è stata capace di sforzi eccezionali in ambito artistico, culturale, industriale e politico. Abbiamo tutte le capacità per uscire dalla logica del vittimismo del fanalino di coda europeo e dimostrare di essere in grado di tracciare un solco, basta avere la volontà di farlo. Una volontà che abbiamo voluto esprimere attraverso le parole di chi ha parlato dal palco: studenti, madri, imprenditori, comuni cittadini. Tutti uniti sotto un unico nome, quello d’Italia. Noi vogliamo agire qui ed ora e portare avanti un ideale e un’idea di popolo e Nazione che è più che mai attuale. Non è tempo, e non lo sarà mai, di capitolare. L’Italia è terra di rinascita, non basteranno quattro burocrati a distruggerne il seme e a farci dimenticare che eravamo una potenza, perché noi torneremo potenza". (Com)