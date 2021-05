Business news: i Paesi dell'Asia centrale possono ora vendere prodotti su Amazon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori economici dell’Asia centrale possono ora vendere i loro prodotti sulla piattaforma statunitense di e-commerce Amazon. Lo si apprende dal sito web della compagnia, che ha aggiunto Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan alla lista dei Paesi che possono vendere beni sulla piattaforma. In precedenza i produttori locali potevano registrarsi su Amazon, ma non pubblicare inserzioni di vendita. Per farlo dovranno ora disporre di un indirizzo di residenza in uno dei Paesi dell’Asia centrale, avere un numero di telefono valido e una carta di credito riconosciuta a livello internazionale. (Res)