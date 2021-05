Business news: India, Barclays abbassa stima crescita a 9,2 per cento per chiusure e vaccinazione lenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca britannica Barclays ha corretto al ribasso la previsione di crescita per l’economia indiana per l’anno fiscale 2021-22, iniziato ad aprile. L’India dovrebbe crescere del 9,2 per cento, lo 0,8 per cento in meno rispetto alla stima precedente. La correzione è attribuita alla seconda ondata dell’epidemia di coronavirus, alle conseguenti misure di contenimento e alla lentezza della campagna di vaccinazione. L’istituto si aspetta che i blocchi delle attività non essenziali, sia pure non a livello nazionale, continueranno fino alla fine di giugno, causando perdite economiche per 74 miliardi di dollari nel trimestre aprile-giugno. I dati ad alta frequenza di maggio confermano il calo delle attività. Nello scenario peggiore, con una terza ondata epidemia e altre otto settimane di lockdown, il tasso di crescita potrebbe scendere al 7,7 per cento. Il 9,2 per cento previsto da Barclays per l’esercizio 2021-22 è al di sotto del 10,5 per cento stimato dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale. (Inn)