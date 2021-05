Business news: Cina, si apre a Guiyang l'Esposizione internazionale dei big data

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esposizione internazionale sull'industria dei big data in Cina si è aperta a Guiyang, nella provincia sud-orientale di Guizhou. L'evento verte sul tema delle innovazioni scientifica e tecnologica. Secondo il comitato organizzatore, circa 225 imprese prendono parte a vario titolo all'evento di tre giorni. Dedicata al tema "Abbraccia l'intelligenza digitale, offri nuovi sviluppi", la fiera di quest'anno è organizzata sia da remoto sia in presenza, e farà da cornice a sei dialoghi ad alto livello per discutere argomenti come la sicurezza dei dati, i servizi digitali e la digitalizzazione delle industrie. La fiera del settore dei big data, la prima del suo genere in Cina, si è tenuta a Guiyang cinque volte dal 2015. Nel 2019, la fiera ha attirato oltre 448 imprese da 59 paesi e regioni, con contratti per un valore di quasi 100,8 miliardi di yuan (circa 15,7 miliardi di dollari). (Cip)