Business news: ministero Ambiente Cina, a giugno lancio mercato nazionale scambio di emissioni gas serra

- La Cina prevede di lanciare un mercato nazionale di scambio di emissioni di gas serra entro giugno. Lo ha annunciato in conferenza stampa il portavoce cinese del ministero dell'Ambiente Liu Youbin, mostrando il rafforzamento degli sforzi per raggiungere l'obiettivo del Paese di zero emissioni entro il 2060. "Il ministero ha organizzato dipartimenti competenti e completato prove di simulazione del mercato – ha osservato Liu – stiamo lavorando al lancio del piano entro la fine di giugno". Il mercato nazionale dei permessi di emissione di anidride carbonica, allo scopo di incoraggiare a limitare le emissioni, raggiungerà più di quattro miliardi di tonnellate, secondo il funzionario. Come riporta il quotidiano cinese "Global Times", stando alle linee guida, i venditori potranno vendere crediti di carbonio ad acquirenti che potranno impiegarli per eseguire operazioni più pulite. "Dal 2011, la Cina ha testato il commercio di crediti di carbonio in sette province e città", ha dichiarato lo scorso aprile il direttore generale del dipartimento per i cambiamenti climatici Li Gao. A marzo, i programmi pilota hanno coperto più di 20 settori, con quasi tremila aziende che hanno raggiunto uno scarico di carbonio di 440 milioni di tonnellate, creando un fatturato di 10,47 miliardi di yuan (1,64 miliardi di dollari). (Cip)