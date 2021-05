Business news: Cina, al via i lavori per la prima banca dati sottomarina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha avviato i lavori sull'isola di Hainan, nella regione meridionale del Paese, per la prima banca dati sottomarina, il cui completamento è previsto entro cinque anni. Lo ha riferito l'emittente televisiva cinese "Cgtn", riportando un comunicato delle autorità locali. Il progetto prevede di creare cento server dati in tre fasi, secondo le linee guida del 14mo piano quinquennale (2021-2025). Grazie alla collaborazione della società cinese di tecnologia marittima Highlander, quotata a Shenzhen, e del fornitore di servizi Internet Beijing Sinnet Technology che supervisionerà le operazioni, quest'anno verranno realizzati cinque dei cento server dati, mentre altri 45 dovrebbero essere costruiti dal 2022 al 2023 e altri 50 dal 2024 al 2025. La Cina punta alla banca dati sottomarina "per ridurre i costi di raffreddamento dei data center e per ridurre il consumo di fonti energetiche tradizionali in un settore noto per le sue elevate esigenze di elettricità", ha riportato il canale cinese. In media, i costi energetici di una banca dati in Cina rappresentano fino al 70 per cento delle spese operative, secondo alcune statistiche di Greenpeace. "Potendo usufruire dell'apertura della politica dei porti di libero scambio vigenti sull'isola, la realizzazione della banca dati è ricaduta su Hainan, al fine di soddisfare le esigenze dello sviluppo futuro in vista dell'aumento esponenziale dell'uso del 5G e del 6G", ha dichiarato il vicepresidente di Highlander Xu Tan. (Cip)