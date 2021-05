Business news: Cina, a luglio il secondo vertice delle multinazionali di Qingdao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo vertice delle multinazionali (Qingdao multinationals summit), in programma dal 15 al 16 luglio a Qingdao, nella provincia dello Shandong nella Cina orientale, cercherà di promuovere un'apertura dell'economia di alta qualità e stimolare lo sviluppo delle multinazionali nella Repubblica popolare. Lo ha detto in conferenza stampa il viceministro cinese del Commercio, Qian Keming. "Sarà pubblicato un rapporto per elaborare il ruolo delle multinazionali e nuove opportunità per il loro sviluppo", ha aggiunto il viceministro. "Finora, 330 rappresentanti di 310 multinazionali di 26 paesi e regioni si sono iscritti all'evento in presenza, insieme a 182 rappresentanti di 169 multinazionali con sede in Cina", ha affermato Ji Binchang, vice governatore dello Shandong. Co-ospitato dal ministero del Commercio cinese e dal governo provinciale dello Shandong, il vertice prevedrà di una serie di attività tra cui riunioni a porte chiuse, saloni a tema, esposizioni e conferenze. (Cip)