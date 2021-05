Business news: Cina, affermazione italiana nel rinnovo del comitato esecutivo della Camera di commercio europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ben quattro gli imprenditori italiani eletti in occasione del rinnovo delle cariche apicali della prestigiosa Camera di commercio europea in Cina. Lo rende noto in un comunicato l'ambasciata d'Italia a Pechino: si tratta di Carlo d’Andrea (Studio Andrea & Partners), Guido Giacconi (In3Act), Massimo Bagnasco (Progetto Cmr) e Renata Pavlov (Fincantieri). I quattro siederanno tra gli undici membri del comitato esecutivo, organo di indirizzo strategico della Camera di commercio europea. D’Andrea e Giacconi sono stati eletti in qualità di vice presidente, Bagnasco sarà vice presidente e rappresentante del sud-ovest della Cina e Pavlov è una dei tre rappresentanti degli Stati Membri del Supervisory Board che siedono anche nel Comitato esecutivo. L’ambasciatore d’Italia a Pechino, Luca Ferrari, che insieme a tutta la comunità imprenditoriale italiana in Cina aveva lavorato a lungo per questa affermazione, si è congratulato con gli eletti e ha sottolineato che “non si tratta soltanto di chiara vittoria del nostro sistema imprenditoriale in Cina, ma questo importante risultato è anche concreta testimonianza del crescente prestigio dell’Italia in seno all’Unione europea”. (Cip)