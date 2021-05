Business news: Egitto, patrimonio Banca centrale all'estero supera i 20 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patrimonio netto delle banche egiziane in valuta estera nei Paesi stranieri alla fine dello scorso febbraio ha superato i 20 miliardi di dollari, in aumento del 100 per cento rispetto allo stesso mese di riferimento del 2020. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa "Mena", citando una fonte della Banca centrale d'Egitto. L'incremento del patrimonio durante la fase pandemica "riflette la forza del settore bancario egiziano e delle attività in valuta estera", ha affermato Haytham Adel, capo del settore del tesoro, mercati finanziari presso la Banca per lo sviluppo industriale. Le riserve in valuta estera presso la Banca centrale d'Egitto stanno raggiungendo i 41 miliardi di dollari, ha concluso Adel. (Cae)