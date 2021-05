Business news: Cina richiama produttori materie prime per aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali aziende e associazioni dei produttori di materie prime cinesi, tra cui minerali di ferro, acciaio e alluminio, sono stati convocati collettivamente dal governo il 23 maggio per un confronto con cinque dipartimenti governativi responsabili della regolamentazione del mercato e dell'industria in merito ai recenti aumenti dei prezzi. Ad aprile l'indice dei prezzi alla produzione cinese è aumentato del 6,8 per cento su base annua, rispetto alla crescita del 4,4 per cento nel mese di marzo, secondo una nota della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc). tale aumento è in gran parte riconducibile ai maggiori costi delle materie prime, che i regolatori cinesi imputano a speculazioni di mercato e a un aumento generale dei prezzi delle materie prime nel mercato globale. A metà aprile il prezzo del rame è aumentato del 18,23 per cento rispetto all'inizio di quest'anno, raggiungendo 68.540 yuan (10.653 dollari) per tonnellata: un incremento del 65 per cento su base annua. Anche il prezzo dell'alluminio è aumentato del 49 per cento su base annua, raggiungendo 18.005 yuan per tonnellata. (Cip)