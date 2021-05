Business news: Usa, Amazon compra la Metro-Goldwin-Mayer per 8,45 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’e-commerce Amazon ha acquistato per 8,45 miliardi di dollari la Metro-Goldwn-Mayer, nota anche con la sigla Mgm, una delle più grandi compagnie di produzione cinematografica degli Stati Uniti. Lo ha reso noto la stessa società fondata da Jeff Bezos, con effettua così la seconda più grande acquisizione della sua storia dopo quella di Whole Foods nel 2017 per 13,7 miliardi di dollari. L’affare è destinato a essere uno dei più importanti della storia dell’industria cinematografica e rafforzerà ulteriormente Amazon Studios, la divisione per film e tv del gigante dell’e-commerce. “Il reale valore finanziario dietro questa operazione sta nel ricco catalogo di titoli che vogliamo ripensare e sviluppare assieme al talentuoso team della Mgm”, ha commentato il vice presidente di Prime Video e Amazon Studios, Mike Hopkins. (Nys)