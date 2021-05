Business news: Huawei lancerà nuovo sistema operativo il 2 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei lancerà ufficialmente il suo nuovo sistema operativo per smartphone HarmonyOS il 2 giugno. HarmonyOS, o Hongmeng in cinese, è un sistema operativo progettato per vari dispositivi e impostazioni, e già utilizzato in versioni specifiche su smartwatch, laptop ed elettrodomestici Huawei negli ultimi due anni, in risposta al bando alle forniture di merci e servizi sancito ai danni dell'azienda dal governo degli Stati Uniti. L'azienda ambisce a fare di HarmonyOS il terzo ecosistema mobile dopo iOS di Apple e Android di Google. Il nuovo sistema operativo farà anche da ossatura per sviluppi nel campo dell'Internet delle cose (IoT) e per possibili applicazioni nel campo della mobilità autonoma, settore su cui per ora l'azienda cinese afferma di non voler investire direttamente. (Cip)