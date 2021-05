Business news: Cina, registrati 310 milioni di smartphone collegati a rete 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di aprile la Cina ha contato 310 milioni di smartphone collegati alla rete 5G, il 19 per cento degli utenti totali delle compagnie di telecomunicazione China Telecom, China Mobile e China Unicom. Lo ha reso noto il ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione. Come riporta l'emittente televisiva "Cgtn", ad oggi ci sono state più di 9 mila nuove applicazioni 5G in Cina, come l'introduzione dei cantieri intelligenti senza pilota, ha fatto sapere il ministero. L'istituto ha previsto che nel 2025 il 5G porterà 2.930 miliardi di yuan (circa 457 miliardi di dollari) di valore aggiunto economico. L'anno scorso, il 5G ha generato un'economia di 810,9 miliardi di yuan, secondo il libro bianco sull'impatto economico e sociale del 5G e pubblicato lo scorso aprile dal ministero. Il ministero ha inoltre stimato che le spedizioni di telefoni cellulari 5G all'estero rappresenterebbero l'80 per cento delle spedizioni totali nella seconda metà di quest'anno. (Cip)