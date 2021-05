Business news: India, social network Koo ottiene investimenti per passare a fase successiva allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social network indiano Koo ha raccolto 30 milioni di dollari in finanziamenti di Serie B, ovvero quelli che mirano a portare le aziende a un livello successivo alla fase di sviluppo e a espandere la loro presenza sul mercato. A guidare il nuovo iclo di investimenti è stata la società Tiger Global Management, affiancata dagli investitori esistenti Accel Partners, Blume Ventures, Kalaari Capital e Dream Incubator. Altri investitori nuovi sono India Infoline (Iifl) e Mirae Assets. In un anno Koo ha raggiunto sei milioni di download e la sua comunità è in crescita. La piattaforma è stata lanciata l’anno scorso da Aprameya Radhakrishna e Mayank Bidawataka per offrire un canale di comunicazione nelle lingue indiane, rispondendo a un’esigenza acuita dalla situazione della pandemia di coronavirus. L’interfaccia è simile a quella di Twitter, così come lo è il simbolo, un uccellino giallo. (Inn)