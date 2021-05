Business news: vicepremier Liu He, Cina aperta a investimenti nelle tecnologie digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina favorirà "l'integrazione delle tecnologie digitali in vari settori e si aprirà ulteriormente per accogliere le società internazionali che investono nel Paese". Lo ha dichiarato il vicepremier cinese Liu He in occasione del suo intervento d'apertura all'Esposizione internazionale sull'industria dei big data in Cina, inaugurata a Guizhou, nella regione sud-orientale del Guiyang. All'evento, che si terrà fino a venerdì 28 maggio, Liu ha anche sottolineato l'importanza dei big data nell'innovazione e nello sviluppo nella fase post-Covid aggiungendo che "la Cina rafforzerà la costruzione di infrastrutture informatiche e la potenza dei dati". La fiera si concentrerà sulla sicurezza dei dati, l'intelligenza digitale guidata dal 5G, la trasformazione digitale industriale, il commercio globale dei servizi digitali e i risultati scientifici all'avanguardia nel campo dei big data. (Cip)