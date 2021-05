Business news: gruppo di Macao ritira offerta per casinò in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale operatore di casinò di Macao, Suncity Group, ha ritirato la propria offerta per l'acquisizione dei diritti ad operare uno dei casinò resort che dovrebbero sorgere in Giappone. Suncity opera già casinò e sale da gioco anche ad Hoi An, nel Vietnam, e a Vladivostok, in Russia, e ne sta realizzando un altro presso la zona di intrattenimento di Manila. L'azienda puntava ad aggiungere al proprio portafogli una struttura ad Osaka, in Giappone. Negli scorsi anni il governo giapponese ha approvato una legge per la realizzazione di tre casino-resort sul territorio nazionale. Annunciando il ritiro della sua offerta, Suncity ha citato l'incertezza del quadro normativo in Giappone, dove il progetto legislativo sulla legalizzazione circoscritta del gioco d'azzardo sconta l'opposizione decisa di parte dell'arco parlamentare e dell'opinione pubblica. (Git)