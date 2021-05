Business news: quasi il 40 per cento delle aziende del Nikkei 225 punta ad azzeramento emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi il 40 per cento delle aziende che compongono l'indice Nikkei 225 si sono date come obiettivo l'azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica entro i prossimi decenni, rispondendo alle pressioni in tal senso da parte degli investitori e del governo del Giappone. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", sottolineando che tale percentuale è quasi raddoppiata tra la fine del 2020 e lo scorso aprile, in concomitanza con la decisione del Giappone di assumere l'impegno a conseguire la neutralità carbonica entro il 2050. I settori pubblico e privato giapponesi sono responsabili assieme dell'80 per cento delle emissioni di anidride carbonica del Paese. Tra le aziende che hanno intrapreso programmi di riduzione delle emissioni, "Nikkei" menziona il gruppo Sony, Kirin Holdings e il colosso commerciale Marui Group, anche se sono ancora poche le aziende che come queste ultime lavorano per una riduzione delle emissioni lungo l'intera catena di fornitura. (Git)