Business news: Uscbc, esportazioni verso la Cina importanti per tutti gli Stati Usa

- Le esportazioni verso la Cina hanno apportato importanti benefici economici per tutti gli Stati e i settori industriali degli Stati Uniti. E' quanto affermato dall'Us-China Busines Council (Uscbc) durante una conferenza tenuta a Shanghai. I dati elaborati dall'organizzazione evidenziano che le esportazioni statunitensi in Cina sono cresciute di circa il 18 per cento su base annua fino a oltre 123 miliardi di dollari nel 2020, mentre le esportazioni verso il resto del mondo sono diminuite del 15 percento nel medesimo periodo. Lo scorso anno la Cina è diventata il terzo maggiore mercato per le esportazioni di merci statunitensi. La Cina figura anche tra le prime cinque destinazioni di merci per 45 Stati Usa; 35 Stati che hanno registrato una crescita delle esportazioni verso la Cina e nove che hanno guadagnato oltre un miliardo di dollari nella crescita del valore delle esportazioni, ha reso noto il consiglio. Il Texas è primo tra gli Stati Usa per volume di esportazioni verso la Cina, per un totale di 16,9 miliardi di dollari, mentre la Louisiana ha ottenuto la crescita maggiore, con un aumento di quasi il 120 per cento su base annua. (Cip)