Business news: Xiaomi rimosso da lista nera del dipartimento di Stato Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica cinese Xiaomi è stato formalmente rimosso dalla lista nera del governo federale Usa che dallo scorso gennaio impediva agli investitori statunitensi di acquistare azioni dell'azienda. Lo ha fatto sapere il presidente dell'azienda cinese, Lei Jun, tramite un comunicato alla borsa di Hong Kong, ribadendo che Xiaomi è "una società aperta, trasparente e quotata in borsa". Secondo un'ordinanza emessa il 25 maggio dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, i titoli azionari di Xiaomi, che era stata designata dal dipartimento della Difesa Usa come azienda vicina alle Forze armate cinesi, potranno essere liberamente scambiati dagli investitori statunitensi. "Xiaomi è grata per la fiducia e il sostegno di tutti i suoi utenti, partner, dipendenti e azionisti globali", si legge in un comunicato aziendale. (Cip)