Lega: Cecchetti, grande affluenza ai banchetti in tutta la Lombardia per tutela Made in Italy

- "Anche oggi tantissima gente ai banchetti della Lega in Lombardia per la raccolta firme per tutelare il nostro Made in Italy.Rivolgo un grazie di cuore a tutti i nostri militanti, sostenitori e simpatizzanti che, per il secondo sabato consecutivo, hanno riempito mille piazze della Lombardia con i nostri gazebo della Lega, per la prima di queste due giornate di raccolta firme per difendere l'eccellenza del nostro Made in Italy". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda. (com)