Russia-Bielorussia: Cremlino, Putin e Lukashenko hanno discusso del volo Ryanair

- Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso con il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko del dirottamento dell’aereo Ryanair avvenuto la scorsa domenica a Minsk. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando le discussioni odierne fra Putin e Lukashenko, a Sochi. I due hanno anche discusso della situazione riguardante la compagnia aerea bielorussa Belavia, i cui voli sono sospesi in diversi scali europei. Peskov ha rilevato come Lukashenko abbia dato dettagliate informazioni dell’incidente di domenica scorsa, una questione che riguarda “un attacco terroristico”, e che quindi dovrà essere affrontata “dai servizi speciali”. Il portavoce del Cremlino ha poi messo in evidenza come i Paesi occidentali non vogliono davvero approfondire quanto avvenuto con il volo Atene-Vilnius. (Rum)