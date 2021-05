Turchia: Istanbul, presidente Erdogan inaugura torre radiotelevisiva Camlica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha inaugurato oggi a Istanbul la torre radiotelevisiva Camlica. Situata su una collina che domina la città di Istanbul, la torre raggiunge i 365,5 metri ed è considerata la più alta d’Europa ed ha la capacità di trasmettere fino a 100 trasmissioni radio FM contemporaneamente. Intervenendo alla cerimonia d’inaugurazione, Erdogan ha affermato che la torre è uno degli investimenti più significativi della Turchia e un progetto che simboleggia la visione del Paese verso il futuro. “La torre è la prova delle politiche a favore dell'ambiente del partito Giustizia e sviluppo (Akp)”, ha dichiarato Erdogan. Con il suo punto più alto a più di 580 metri sul livello del mare, la torre Camlica è ora la struttura più alta di Istanbul. "Abbiamo completato un progetto che sarà un esempio, non solo nel nostro Paese, ma per il mondo intero", ha affermato Erdogan. Il presidente turco ha dichiarato che la torre verrà utilizzata dalle reti televisive, radiofoniche e dai media, nonché dagli operatori delle telecomunicazioni, aggiungendo che il governo prevede di replicare questo modello in tutta la Turchia. Il presidente ha inoltre annunciato che entro la fine di giugno verranno gettate le fondamenta del progetto dell’Istanbul Kanal, il canale artificiale di 45 chilometri parallelo al Bosforo che ha suscitato forti critiche sia a livello nazionale che internazionale, Infatti, la via d'acqua non sarà soggetto alla Convenzione di Montreaux, l'accordo internazionale che regola il passaggio delle navi sul Bosforo, concedendo ad Ankara un ampio margine di controllo del traffico navale.(Tua)